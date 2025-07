Málaga desiste de ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2030

A cidade de Málaga retirou sua candidatura para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, Portugal e Marrocos, devido às obras necessárias no estádio La Rosaleda, anunciou o prefeito Francisco de la Torre em entrevista coletiva neste sábado (12).

"Acreditamos que a atitude mais responsável, prudente e sensata seja a de retirar a candidatura da cidade de Málaga para sediar a Copa do Mundo de 2030", anunciou De la Torre, acompanhado por representantes do Conselho Provincial de Málaga e do Governo Regional da Andaluzia, instituições públicas proprietárias do estádio.