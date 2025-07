Luisa Stefani se diz orgulhosa pelas conquistas para o tênis brasileiro: "Sempre queremos fazer melhor"

Luisa Stefani tem alguns dos maiores resultados do tênis feminino do Brasil. Peter Nicholls / AELTC/Divulgação

Luisa Stefani tem conseguido grandes resultados para o tênis brasileiro. Em 2021, com Laura Pigossi, conquistou a primeira medalha olímpica do país, o bronze nos Jogos de Tóquio. Em novembro daquele ano chegou ao top 10 do ranking mundial de duplas, algo inédito para uma tenista nascida no Brasil, desde que o sistema oficial foi criado em 1975.

Em 2023, com o gaúcho Rafael Matos, Luisa venceu a chave de duplas mistas do Australian Open, se tornando a segunda brasileira a ganhar um torneio de Grand Slam, depois de Maria Esther Bueno, ganhadora de 18 troféus entre 1959 e 1968.

— Foram alguns anos difíceis com lesões e tenho que agradecer à minha equipe, à minha família. Gostaria de agradecer à equipe de saúde mental da WTA. Vocês são incríveis. Obrigada por nos manterem em forma e encontrarem nossas melhores versões para vir aqui e jogar. Vivemos por este momento, então estou muito orgulhosa de mim, de nós nesta semana — relembrou a jogadora de 27 anos.

Com 11 títulos de WTA no currículo, Stefani demonstrou orgulho no que vem construindo na carreira.

— Especialmente no tênis, estamos sempre buscando mais. Sempre queremos fazer melhor, mas às vezes precisamos dar um passo para trás e nos orgulhar do quanto avançamos, de quantas coisas boas estamos fazendo pelo tênis brasileiro — disse Luisa, que foi a primeira brasileira em uma final de Wimbledon desde 1967, quando Maria Esther foi vice-campeã de duplas femininas e mistas.

Luisa e Salisbury com a premiação pelo vice-campeonato. AELTC / Divulgação

A chave de duplas mistas não conta pontos para a classificação da WTA, mas o desempenho em alto nível nas quadras de grama do All England Club mostrou que Luisa Stefani está apta a voos maiores.