Luisa Stefani garante vaga nas semifinais de duplas mistas em Wimbledon

— Mais um grande dia. Dois jogos batalhados e no detalhe. Na mista foi um grande jogo contra os atuais campeões. Uma dupla forte, entrosada, que já ganhou vários Slams juntos. Foi decidido no detalhe. Um tie-break disputado no primeiro set e, depois, conseguimos abrir uma boa vantagem no segundo set com uma quebra no saque do Zielinski, até fechar. Feliz com os jogos e com o nível de hoje. Seguimos firme. Dois grandes jogos, na semi de mista amanhã e quarta na feminina — comentou Luisa Stefani, que em 2023 foi campeã de duplas mistas do Australian Open, com o gaúcho Rafael Matos.