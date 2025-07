Luisa Stefani faz história e vai à final de duplas mistas em Wimbledon

Antes de Stefani, apenas uma tenista do Brasil chegou à decisão de duplas mistas no All England Club: Maria Esther Bueno, vice-campeã em 1959, 1960 e 1967 .

Além da vitória de Stefani e Matos, os títulos anteriores de brasileiros nas duplas mistas aconteceram com Maria Esther Bueno em Roland Garros, em 1960, em parceria com o australiano Bob Howe; o gaúcho Thomaz Koch, com a uruguaia Fiorella Bonicelli, também na França, em 1975; e o mineiro Bruno Soares, vencedor do US Open de 2012, com a russa Ekaterina Makarova, e de 2014, com a indiana Sania Mirza e do Australian Open de 2016, com a russa Elena Vesnina.