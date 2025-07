Luisa Stefani e Timea Babos garantem vaga nas oitavas em Wimbledon

Babos (E) e Stefani (D) estão entre as melhores parcerias do ano.

O confronto que irá apontar as rivais de Stefani e Babos será disputado no sábado (5), entre a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a australiana Ellen Perez, cabeças de chave número 7, e a parceria polonesa Magda Linette e a estadunidense Bernarda Pera.

Número 29 do ranking mundial de duplas, Stefani está ganhando oito posições com a vitória desta quinta e chegando ao 21º lugar. No ranking da temporada, que irá classificar as oito melhores parcerias para o WTA Finals, a paulista e a húngara estão avançando duas colocações e chegando ao sexto lugar.