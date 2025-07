Luisa Stefani e britânico vencem favoritos e vão à final de Wimbledon nas duplas mistas

Luisa Stefani está na final de Wimbledon. A tenista brasileira e o local Joe Salisbury vão disputar o troféu das duplas mistas após vencerem os favoritos Shuai Zhang, da China, e Marcelo Arevalo, de El Salvador, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), nesta terça-feira.

Será a segunda vez que Luisa disputará uma final de Grand Slam. Na primeira, em 2023, foi campeã de duplas mistas do Aberto da Austrália, ao lado de Rafael Matos. A brasileira forma parceria em Londres com o experiente Salisbury, ex-número 1 do mundo nas duplas e dono de seis conquistas de Major - ele busca a primeira diante de sua torcida.