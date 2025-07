Luis Enrique se lamenta com auxiliares após agressão ao brasileiro João Pedro: 'Sou um idiota'

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se lamentou imediatamente após agredir o brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea, que caiu no gramado do MetLife Stadium depois de ser atingido no rosto. Leitura labial em imagens captadas pelas câmeras de transmissão mostra o técnico falando com seus auxiliares. "Sou um idiota. Ele está ali, me empurra, eu toco nele e ele se joga."

Na entrevista coletiva, o técnico foi questionado sobre o episódio e disse que sua intenção era tentar separar os jogadores para evitar maiores problemas após o término da decisão do Mundial de Clubes neste domingo. "No final do jogo, há muita tensão e muita pressão. Há uma série de empurrões por parte de muita gente, que todos deveríamos evitar. Mas minha intenção como sempre era evitar qualquer situação mais grave", afirmou ele.

Sobre a partida em que seu time foi derrotado por 3 a 0, Luis Enrique reconheceu que o Chelsea jogou melhor durante toda a final e mereceu a vitória. "Eles tiveram muita energia. Não tanto pela capacidade física, mas souberam aproveitar as situações de jogo", afirmou o técnico. Análise parecida com a de seu capitão, o zagueiro brasileiro Marquinhos, que na saída de campo afirmou que "efetividade é tudo numa final".