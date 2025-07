Técnico do PSG critica arbitragem após duas expulsões contra o Bayern

Luís Enrique, técnico do PSG, em vitória contra o Bayern. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O técnico do Paris Saint-Germain Luis Enrique festejou a vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique neste sábado em Atlanta e a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes, mas criticou a arbitragem após terminar a partida com nove jogadores em campo.

— Não tenho nada a dizer — afirmou o técnico, sobre as duas expulsões do PSG. — É uma sensação muito estranha. A ação de Pacho é um cartão vermelho, a segunda em nenhum caso é, mas conseguimos aguentar com nove jogadores — completou Luis Enrique.

O zagueiro equatoriano Pacho foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo, quando acertou uma entrada dura em Goretzka. Naquela altura, o time de Paris vencia por 1 a 0.

Já Lucas Hernandez, que acabara de entrar em campo, recebeu cartão vermelho direto por dar uma cotovelada no rosto de Raphael Guerreio já nos acréscimos, aos 47 minutos.

Mesmo com dois homens a menos, o campeão da Liga dos Campeões conseguiu chegar ao segundo gol, após excelente jogada individual de Hakimi.

— É sempre difícil jogar quando você está com dois a menos, mas mostramos atitude para vencer — afirmou o zagueiro brasileiro Marquinhos. — Marcar aquele segundo gol foi muito importante em uma competição tão grande como esta — completou o capitão do PSG.