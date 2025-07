Luis Enrique evita falar sobre reencontro do PSG com Mbappé: 'Faz parte do passado'

Luis Enrique não poupou elogios ao Real Madrid, rival das semifinais do Mundial de Clubes nesta quarta-feira, no MetLife Stadium, em New Jersey (16 horas de Brasília). O técnico do Paris Saint-Germain engrandeceu o time merengue, mas evitou falar sobre o reencontro com o atacante Mbappé, que saiu do clube francês ainda sob seu comando.