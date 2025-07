Luis Enrique diz se motivar com críticas e reforça: 'A estrela do PSG é a equipe'

Parte considerável das perguntas a que respondeu Luis Enrique, o mais elogiado técnico do futebol mundial atualmente, nesta sexta-feira, a dois dias da final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, foi sobre o sucesso que ele alcançou ao fazer o Paris Saint-Germain jogar o melhor futebol do mundo e ganhar títulos. Para o espanhol, porém, esta não é a melhor fase de sua carreira.

"Os elogios são resultados da vitória. Se perde, as pessoas acham que tudo está acabado, basta ver as críticas ao Manchester City".

"É uma equipe com 11 estrelas", resumiu. "Não queremos uma estrela, queremos 11, e é o que temos. Aliás, temos até 15 estrelas. Nós conseguimos alcançar esse compromisso com o acordo da direção, de ter 11 a 15 estrelas. A verdadeira estrela é a equipe", reforçou o comandante.

O capitão Marquinhos deu razão ao treinador sobre a mentalidade coletiva da equipe. Há mais de uma década no clube de Paris, o brasileiro esteve no projeto que passou por várias transformações e confirmou que, coletivamente, este time é o melhor em que já jogou, embora tenha elogiado os craques com os quais jogou no passado.