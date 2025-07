Luciano aniquila Corinthians inerte, São Paulo vence a 1ª com Crespo e respira contra o Z-4

Com um primeiro tempo dominante e impositivo, o São Paulo conquistou uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Corinthians em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no MorumBis. Luciano foi o nome do jogo ao marcar os dois gols tricolores e garantir o triunfo que encerra uma sequência de cinco partidas sem ganhar no torneio nacional.

Ainda é pouco para gerar empolgação da torcida, mas o São Paulo, diferentemente do rival Corinthians, mostra uma progressão em seu desempenho sob o comando de Hernán Crespo. Nessas três partidas com o treinador argentino, a equipe tricolor aprimorou suas qualidades táticas e técnicas. A briga do time do Morumbi continua sendo contra o rebaixamento neste momento, mas há elementos que possam fazer acreditar que a equipe tenha condição de não fazer o torcedor suar frio até a última rodada.

O Corinthians, no entanto, tem de ligar o sinal de alerta. Ainda que esteja no meio da tabela, a oscilação revela fraqueza em um momento muito importante da temporada. O clube do Parque São Jorge fez investimentos que não cabiam no seu bolso em 2024, acumulou credores e as contas política e financeira chegaram. Alegrias construídas sobre estruturas tão frágeis costumam ser fugazes. Dorival terá muito trabalho e terá de lidar com a insatisfação de figuras relevantes, como Memphis Depay.

O resultado deste Majestoso leva o São Paulo provisoriamente à 13ª colocação, com 16 pontos, enquanto o Corinthians fica na 10ª posição, com 19 pontos.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena, às 19h30, pela 16ª rodada do Brasileirão. O São Paulo, por sua vez, viaja a Caxias do Sul para medir forças com o Juventude na quinta, às 19h.

Mesmo começando melhor no clássico, criando melhores chances que o rival, o São Paulo teve mais o que lamentar nos primeiros minutos. Antes mesmo de a bola rolar, lateral-esquerdo Enzo Díaz foi cortado do time e ficou fora até do banco de reservas ao sentir uma indisposição durante o aquecimento. Depois, foi a vez de Oscar causar preocupações. O experiente meio-campista caiu de costas no gramado, se machucou e precisou dar lugar a Alisson aos 13 minutos do primeiro tempo.

Na primeira brecha que teve, Memphis deu as cartas e criou uma oportunidade ímpar para Romero colocar o Corinthians em vantagem. O paraguaio recebeu passe em profundidade, cara a cara com Rafael, mas parou no goleiro são-paulino.

Apesar da tentativa corintiana, o São Paulo permaneceu mais ofensivo e valente. Quando a bola chegava na intermediária do campo de ataque, os atletas tricolores aceleravam as jogadas para surpreender a defesa alvinegra.

Foi assim que Luciano abriu o placar aos 32 minutos. André Silva trocou o papel de artilheiro pelo de garçom, colocou velocidade em lance por dentro e deixou o companheiro livre. O camisa 10 escolheu o canto e fez um belo gol para colocar o São Paulo à frente no marcador do MorumBis.

Não demorou para o São Paulo ampliar a vantagem. Arboleda fez uma inversão impressionante pelo alto e encontrou Wendell do lado esquerdo. Ele, que substituiu Enzo Díaz, aproveitou a bobeada de Félix Torres e chutou em direção à pequena área. Luciano se esticou para empurrar a bola para o gol e comemorar o segundo gol tricolor.

Na volta do intervalo, Dorival promoveu três mudanças no time. Saíram Martínez, Torres e Memphis para as entradas de Léo Maná, Raniele e Gui Negão. O holandês sequer retornou ao banco de reservas. Com 20 minutos, o treinador corintiano esgotou suas substituições e, apesar das alterações, pouco aconteceu.

O São Paulo permaneceu como a melhor equipe mesmo jogando com mais paciência e controlando as rédeas do clássico. Com a vitória encaminhada, Crespo promoveu a estreia de Tapia, contratado por empréstimo junto ao River Plate. O atacante chileno entrou na vaga do artilheiro da noite, Luciano.

Se tivesse melhor pontaria, o São Paulo poderia ter saído de campo com um placar elástico. Rafael também fez a diferença no acréscimo com grande defesa em chance de Raniele. Porém, a partida perdeu ritmo na reta final e terminou com o mesmo marcador do encerramento do primeiro tempo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 CORINTHIANS

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Oscar (Alisson) e Wendell; Luciano (Tapia) e André Silva (Ferreirinha). Técnico: Hernán Crespo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Garro; Carrillo (Talles Magno), Ángel Romero e Memphis Depay (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS: Luciano, aos 32 e aos 35 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Alisson, Tapia, Garro e Raniele.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO: 47.964.

RENDA: R$ 2.667.868,00.