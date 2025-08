Lucas Paquetá é absolvido das acusações de envolvimento com apostas esportivas

Lucas Paquetá está liberado para jogar pelo West Ham. Ben STANSALL / AFP

Acusado de envolvimento com apostas esportivas, Lucas Paquetá, do West Ham, foi absolvido nesta sexta-feira (31) por uma Comissão Reguladora independente. As supostas violações não foram comprovadas e o meio-campista brasileiro será liberado para seguir jogando.

A denúncia ocorreu em maio de 2024, por parte da Associação de Futebol (FA) da Inglaterra. A audiência começou em março e terminou em junho.

Paquetá foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA, em partidas da Premier League contra Leicester em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

"Foi alegado que Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas. Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência", informou a Associação de Futebol.

O jogador se manifestou nas redes sociais e publicou uma foto ao lado da esposa.

"Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. À minha esposa que não soltou a minha mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e à minha equipe jurídica da Level (Alastair Campbell, Jonathan Hyman, Dan Lowen), Nick De Marco KC e Kendrah Potts – obrigado por tudo".

Paquetá ainda receberá uma punição a ser divulgada pela violação da Regra F3, referente à colaboração nas investigações. Ele foi acusado de falhas no cumprimento de suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação da FA.

Futuro de Paquetá