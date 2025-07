Lucas Moura avança na recuperação, mas continua como desfalque no São Paulo

Lucas Moura deu mais um passo no processo de recuperação após passar por um procedimento médico no joelho direito, realizado na última sexta-feira. Nesta terça, o atacante esteve no CT da Barra Funda, onde realizou atividades físicas na parte interna, sob supervisão do departamento médico do São Paulo. Fora desde o dia 6 de maio, ele ainda não tem data definida para retorno, mas a expectativa é de que siga em reabilitação até o início de agosto, quando completará três meses afastado dos gramados.

Enquanto o camisa 7 cumpre seu cronograma de tratamento, o elenco tricolor intensificou os trabalhos em preparação para o duelo com o Juventude, marcado para esta quinta-feira, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade desta terça contou com a participação de jovens das categorias de base, convocados por Hernán Crespo para complementar o treino tático realizado no SuperCT.

O São Paulo ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela, com 16 pontos, e vive um momento de alerta na competição. Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians no clássico do último domingo, o time ainda está muito próximo da zona de rebaixamento e precisa emplacar uma sequência positiva para respirar com mais tranquilidade.

A ausência de Lucas ao longo da temporada tem sido sentida e, ao mesmo tempo, motivo de cobrança por parte da torcida. O atacante vem enfrentando críticas nas redes sociais desde antes da última lesão, o que levou sua esposa, Larissa Saad, a se manifestar publicamente em defesa do jogador - destacando seu comprometimento com o clube e os esforços no processo de recuperação.