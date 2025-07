Lucas e Ferreira ficam à disposição do São Paulo contra o Fla; Luiz Gustavo trabalha com bola

De olho no retorno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, com novidades importantes para o técnico Hernán Crespo. Recuperados de lesão, o meia Lucas e o atacante Ferreira participaram normalmente das atividades com o grupo e reforçam a equipe na reta final de preparação para enfrentar o Flamengo, sábado, às 16h30, no Maracanã.

A presença de Lucas e Ferreira no treino coletivo foi o ponto alto do dia. Ambos seguiram processo de transição física durante a pausa do calendário e foram liberados após cumprirem os protocolos de recuperação - o camisa 7 se recuperava de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, enquanto Ferreira tratava uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. A volta da dupla amplia as opções ofensivas de Crespo para a maratona que começa neste fim de semana.

Outra boa notícia foi o volante Luiz Gustavo. Recuperando-se de um quadro de tromboembolismo pulmonar, o jogador realizou seu primeiro trabalho com bola no gramado, embora ainda sem contato com o restante do elenco. O experiente meio-campista segue um cronograma especial e deve avançar gradualmente nos treinos nos próximos dias.

Em contrapartida, o atacante Lucas Ferreira realizou atividades físicas à parte, sob supervisão dos fisioterapeutas, devido a dores na região do quadril. Ainda não há prazo definido para seu retorno pleno aos treinos com bola.

O treino começou com trabalhos de força e ativação muscular no campo, seguidos de exercícios de velocidade e fundamentos técnicos. Na segunda parte, o elenco foi dividido em grupos para atividades de posse de bola em espaço reduzido e exercícios voltados à construção de jogadas ofensivas, com trocas rápidas de passes e finalizações. No encerramento, os jogadores participaram de minijogos divididos em quatro equipes.