Lucas e Ferreira aprimoram transição para o campo e Crespo comanda treino tático no São Paulo

A quarta-feira foi de trabalho no CT da Barra Funda. De olho no compromisso do dia 12 contra o Flamengo, no Maracanã, o técnico Hernán Crespo comandou uma atividade tática a fim de ajustar a equipe neste seu início de trabalho.

Com o auxílio da comissão técnica, ele organizou um treino de posse de bola em velocidade e também fez uma movimentação em espaço reduzido já prevendo uma marcação mais apertada do time carioca.

Os atacantes Lucas e Ferreira continuam fazendo o cronograma de recuperação e foram para o gramado sob a supervisão da preparação física. O volante Luiz Gustavo cumpre o protocolo de tromboembolismo pulmonar.

Crespo vem mantendo um ritmo forte de treinamentos e trabalha a intensidade para fazer um jogo competitivo diante dos cariocas no Rio. Ele quer aproveitar o tempo livre para testar algumas variações táticas até o dia da partida.

Com uma campanha bastante irregular, o São Paulo espera engatar uma sequência de vitórias. O time ocupa a 14ª colocação no Brasileiro com 12 pontos e tem apenas dois triunfos em 12 rodadas disputadas.