Lucas dos Santos é ouro no Mundial júnior de Canoagem velocidade

Lucas comemora seu título mundial. CBCa / Divulgação

O Brasil conquistou sua primeira medalha no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade júnior e sub-23. Nesta sexta-feira (25), em Montemor-o-Velho, Portugal, Lucas dos Santos garantiu o ouro no C1 masculino júnior 500 metros, com o tempo de um minuto, 59 segundos e 68 centésimos.

As medalhas de prata e bronze ficaram com o russo Aleksandr Mineev, que chegou a apenas 16 centésimos de segundo do brasileiro, e o húngaro Milan Gyanyi, que completou o pódio com dois minutos dois segundos e 15 centésimos.

Gabriel Assunção perto do pódio

Gabriel Assunção venceu a semifinal do C1 masculino sub-23 200 metros com o tempo de 39 segundos e 37 centésimos e ainda disputou a final do C1 500 metros sub-23, terminando em quarto lugar.

O brasileiro fez um minuto, 58 segundos e 18 centésimos e ficou a um segundo e sete centésimos do polonês Kacper Sieradzan, bronze.

A medalha de ouro foi ganha pelo italiano Gabriele Casadei (um minuto, 54 segundos e 31 centésimos) e a prata para o espanhol Daniel Grijalba (um minutos, 56 segundos e 31 centésimos).

Vagas em novas finais

Lucas dos Santos ainda garantiu nesta sexta a sua vaga na final do C1 masculino júnior 1.000 metros com o melhor tempo (três minutos, 55 segundos e 54 centésimos) das semifinais.