Los Angeles Clippers anuncia o retorno do experiente armador Chris Paul na NBA

Chris Paul foi anunciado nesta segunda-feira como reforço do Los Angeles Clippers, equipe na qual assinou seu último contrato da carreira, pelos próximos 12 meses. Disposta a conquistar o inédito título da NBA, a equipe da Califórnia vem apostando em nomes de peso ultimamente e agora resolveu investir para repatriar o armador.

De acordo com a ESPN americana, Chris Paul vai receber US$ 3,6 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) em seu último contrato da carreira. A emissora garante que o jogador se aposenta após a temporada 2025/26.

Além do armador de 40 anos, os Clippers já haviam anunciado a chegada de Bradley Beal para atuarem ao lado dos não menos experientes James Harden e Kawhi Leonard. Com todos saudáveis, a missão é fazer uma grande temporada e acabar com a fama de "amarelão" na reta decisiva da NBA.