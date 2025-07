Liverpool homenageia Diogo Jota em amistoso de pré-temporada

O Liverpool prestou uma homenagem a Diogo Jota neste domingo (13), durante a vitória por 3 a 1 em um amistoso contra o Preston North End, da 2ª divisão, a primeira partida dos 'Reds' desde a morte do jogador português, a quem o técnico Arne Slot descreveu como um "campeão".

Jota, que se casou com sua companheira e mãe de seus três filhos onze dias antes do acidente, morreu em 3 de julho junto com seu irmão André Silva, depois que a Lamborghini em que viajavam saiu da estrada no noroeste da Espanha e pegou fogo.

Antes da partida, o hino do Liverpool foi tocado no Deepdale, estádio do Preston North End, enquanto Ben Whiteman, capitão do time da segunda divisão inglesa, depositou uma coroa de flores em frente às arquibancadas visitantes.

As duas equipes entraram em campo usando braçadeiras pretas e observaram um minuto de silêncio antes do início do jogo.

"O que me conforta em tudo isso é que, em seu último mês de vida, ele foi um campeão em tudo", disse Slot em uma entrevista antes do jogo.

"Um campeão para a família, o que é o mais importante, porque ele se casou. Um campeão para o país, porque venceu a Liga das Nações com um país que significava muito para ele, pois sempre trazia a bandeira para as nossas comemorações", lembrou.

"E, acima de tudo, um campeão para nós por vencermos a Premier League", concluiu Slot.

O egípcio Mohamed Salah foi titular e usou a braçadeira de capitão, enquanto outros jogadores, como Virgil van Dijk e Andy Robertson, não foram relacionados, mas estavam presentes nas tribunas.

Das arquibancadas, a torcida entoou diversas vezes o cântico dedicado ao atacante, enquanto exibia camisas, cachecóis e bandeiras em homenagem a Diogo Jota, falecido aos 28 anos.

O Liverpool anunciou na sexta-feira que o clube aposentará a camisa número 20 em sua memória.

- "Sempre em nossos corações" -

Esta semana, Slot e sua esposa, acompanhados por vários jogadores, visitaram Anfield para ver as homenagens que foram feitas para Jota e seu irmão.

"Sempre o levaremos conosco em nossos corações, em nossos pensamentos, onde quer que formos", acrescentou Slot.

O amistoso também marcou a estreia do goleiro georgiano Giorgi Mamadashvili e dos zagueiros Jeremie Frimpong e Milos Kerkez com suas novas cores.

O Liverpool, que tentará defender seu título da Premier League nesta temporada, foi ousado na janela de transferências e também contratou o atacante alemão Florian Wirtz.

Mas, para além das questões esportivas, os torcedores estavam concentrados em lembrar Diogo Jota e homenageá-lo neste domingo.

"Deve ser devastador para sua família e seus companheiros de equipe. Acho que isso os unirá nesta temporada para vencer o campeonato e poder dedicá-lo a ele", disse Diggy Anderson, de 60 anos, torcedor do clube.