Liverpool aposenta camisa 20 após morte de Diogo Jota: confira outros times que imortalizaram números

Jota estava no Liverpool desde 2020 e vivia o auge de sua carreira.

Uma das homenagens do Liverpool a Diogo Jota, morto em acidente nesta quinta-feira (3), será eterna. O clube inglês anunciou que aposentou a camisa de número 20, usada pelo atacante português desde 2020.

"O camisa 20 será justamente imortalizado por suas contribuições como parte dos campeões do Liverpool na temporada 2024-25 — o 20º do clube — com seu característico movimento e chute na frente da área para selar a vitória no clássico de Merseyside (contra o Everton) em abril, um último gol comovente de sua vida", anunciou o clube, em nota.

O jogador de 28 anos morreu junto com seu irmão, André Silva, 25 anos, em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. Jota estava no auge de sua carreira.

Outros times que imortalizaram números

A prática de aposentar números é um tanto comum no futebol. Essa é uma maneira que os clubes encontram para homenagear jogadores que marcaram sua história. Abaixo, Zero Hora relembra outros times que imortalizaram números.

Camisa 10 de Maradona no Napoli

Insigne segura camisa de Maradona após a morte do craque argentino.

O craque argentino se tornou um verdadeiro "santo" na Itália, especialmente por sua atuação com a camisa 10 do Napoli. Tão forte foi sua ligação com o número que, desde sua saída do clube, em 1991, a camisa 10 foi aposentada e nenhum outro jogador a utilizou. Nem mesmo o próprio Maradona conseguiu reverter essa decisão da diretoria, quando em 2010, pediu que Lavezzi tivesse a vestisse.

Camisa 14 de Cruyff no Ajax

Em duas passagens pelo Ajax, Johan Cruyff usou a camisa 14 por 12 temporadas. Considerado o maior ídolo da história da equipe de Amsterdã, a camisa 14 foi aposentada em sua homenagem e nunca mais foi utilizada por nenhum outro jogador, garantindo que seu legado permaneça para sempre na história do clube. O estádio do time também leva seu nome.

Camisa 01 de Rogério Ceni no São Paulo

Camisa 01 era marca registrada de Rogério Ceni.

Rogério Ceni é reconhecido como um dos maiores ídolos do São Paulo. Uma de suas marcas registradas, a camisa 01, o diferenciava da maioria dos goleiros que usam apenas o número 1. Após o anúncio de sua aposentadoria em 2015, o São Paulo decidiu imortalizar a camisa 01 em sua homenagem — a camisa 1 (sem o "zero" à frente) segue sendo utilizada.

Camisa 13 de Astori na Fiorentina e Cagliari

O zagueiro italiano Davide Astori morreu em março de 2018, na Itália, antes de uma partida da Fiorentina, seu clube na época. Tanto o Cagliari, onde foi ídolo, quanto a Fiorentina optaram por aposentar a camisa 13, que era usada por ele.

Camisa 3 de Paolo Maldini no Milan

Zagueiro atuou por 25 anos no Milan.