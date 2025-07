Lillard celebra volta ao Portland, mesmo fora da próxima temporada da NBA por grave lesão

"Só de saber que vou voltar para casa para todos os momentos da minha vida, com meus filhos, jogando pelo Trail Blazers, dirigindo nas mesmas ruas em que dirigi praticamente toda a minha vida adulta, com toda a minha família aqui, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, todos os meus amigos da cidade de Portland, isso conta muito. Eu não esperava que isso acontecesse tão cedo", vibrou Lillard.

Depois de passar 11 temporadas defendendo as cores dos Blazers, o jogador pediu para ser negociado com o Milwaukee Bucks para a temporada 2023/24. Foram dois anos 'longe de casa', mas a idolatria na cidade fizeram o ex-clube acolher o nove vezes All-Star e acertar sua volta.

"Eu disse a ele que este ano ele será o assistente técnico mais bem pago da história da liga porque trabalhará duro todos os dias", disse o técnico Chauncey Billups, garantindo que levará a experiência e liderança do jogador para a beira da quadra ao longo das partidas. O acordo assinado pelo contrato é de US$ 42 milhões (aproximadamente R$ 233 milhões, ou 6,47 milhões mensais).

Mesmo mostrando confiança em um retorno ainda no decorrer da próxima temporada, o Trail Blazers prega total reabilitação a Lillard. "Vamos esperar o tempo que for necessário, sem pressa", frisou Joe Cronin, gerente geral do Portland.

As palavras do chefão parecem ter sido bem assimiladas por Lillard. "Meu orgulho pensaria diferente, mas acho que com a idade, você fica mais sábio", disse Lillard. "Como o Joe disse, o melhor a fazer, no fim das contas, é dedicar o máximo de tempo possível para ter certeza de que estarei recuperado e bem. É isso que farei."