Leylah Fernandez vence Kalinskaya e conquista WTA 500 de Washington

SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A canadense Leylah Fernandez , 36ª colocada no ranking mundial, venceu com autoridade a russa Anna Kalinskaya (39ª) por 2 sets a 0 neste domingo (27), conquistando o WTA 500 de Washington, o maior título de sua curta carreira.

A tenista de 22 anos, finalista do US Open de 2021, alcançou assim seu primeiro título WTA 500 e seu primeiro desde 2023 com uma vitória por 6/1 e 6/2 em pouco mais de uma hora.