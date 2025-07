Lesões e cansaço tiram Sinner, Alcaraz, Djokovic e Draper do Masters de Toronto

Torneio será disputado entre 27 de julho e 7 de agosto. HENRY NICHOLLS / AFP

O torneio de Wimbledon, encerrado há uma semana, levou os principais tenistas da atualidade ao limite. Neste domingo (20), Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jack Draper anunciaram a desistência de participar do Masters 1000 do Canadá, que é realizado alternadamente em Toronto - palco deste ano - e Montreal e que será disputado entre 27 de julho e 7 de agosto. Carlos Alcaraz também deverá anunciar em breve sua saída.

Campeão no piso duro canadense em 2023 e número 1 do mundo, Sinner preferiu abrir mão da competição para se recuperar de uma lesão no cotovelo direito, resultado de uma queda na grama de Wimbledon na quarta rodada, antes de vencer o título inédito e somar sua quarta conquista de Grand Slam.

— Ganhar aquele título em Toronto há dois anos foi o início de um momento realmente especial para mim, mas depois de falar com minha equipe, preciso me recuperar — disse o italiano, que deixará de defender 200 pontos com a ausência.

Número 2 do ranking da ATP, Carlos Alcaraz também optou por descansar para chegar mais inteiro fisicamente no US Open, nos Estados Unidos, a partir de 24 de agosto, de acordo com o jornal Marca. O espanhol planeja voltar a treinar na quadra só no próximo dia 28 e participará do Masters 1000 de Cincinnati, a partir de 7 de agosto, antes do último Grand Slam da temporada. Ela já havia ficado fora em 2024 pela proximidade do torneio com os Jogos de Paris.

Dono de 24 títulos de Grand Slam e atualmente em sexto lugar no ranking, Novak Djokovic afirmou que uma lesão na virilha foi o motivo de sua desistência do evento que ele venceu quatro vezes.

Já Jack Draper, número 5 do mundo, perderá o Masters de Toronto e de Cincinnati por causa de um problema no braço esquerdo - chegará ao US Open sem participar de nenhum torneio preparatório em quadra dura.

— Depois de Wimbledon, sofri uma lesão no braço esquerdo, nada sério, mas preciso garantir que ele se recupere totalmente para o resto da temporada. Vejo vocês em Nova York — publicou o britânico nas redes sociais.