Musiala sofre lesão grave na derrota do Bayern para o PSG

Um lance gerou comoção no primeiro tempo de PSG x Bayern de Munique, neste sábado (5), pelas quartas de final do Mundial de Clubes .

No último minuto da etapa inicial, o meio-campista Musiala sofreu uma lesão grave. Segundo o jornal Bild e o canal de TV Sky, ele fraturou a fíbula e rompeu ligamentos do tornozelo — ainda não houve confirmação oficial por parte do Bayern, que aguarda os resultados de exames. O clube alemão foi derrotado pelos franceses por 2 a 0 e eliminado do Mundial.