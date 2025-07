Lendária equipe de basquete Harlem Globetrotters irá jogar no Rio Grande do Sul; saiba quando e como comprar ingressos

Interação com crianças é um dos momentos das exibições da equipe. Harlem Globetrotters / Divulgação

Uma equipe lendária no esporte mundial e que já foi protagonista de filmes, desenhos animados e programas de televisão, assim como de jogos de videogame estará no Rio Grande do Sul em outubro. Os Harlem Globetrotters, que em 2026 completarão 100 anos de existência, estão em turnê mundial e o Brasil será um dos destinos, com apresentações em 14 cidades de oito estados.

As cidades gaúchas que receberão as partidas do time de basquete mais famoso do mundo serão Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul, nos dias 3 de 5 de outubro, respectivamente.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriadigital.com.

Nestes quase 100 anos de exibições, os Globetrotters já se apresentaram em mais de 120 países e, a última vez que estiveram no Estado foi em 2008, quando se exibiram para mais de 10 mil pessoas no Gigantinho, em Porto Alegre.

Origens

Uma das recentes formações dos Globetrotters. Harlem Globetrotters / Divulgação

A equipe foi criada em 1926, por Aba Saperstein, um empresário de origem judaica, nascido em Londres e que com apenas cinco anos de idade se mudou para Chicago com a família.

E foi lá que usando como base o time do Savoy Big Five, formado por jogadores da Wendell Phillips High School, mas que havia sido desfeito, que ele criou a equipe que ganharia o mundo.

A origem do nome Harlem foi uma forma de se referir ao bairro de Nova York, considerado centro da cultura afro-americana, e lembrar que o time não tinha jogadores brancos, já que os negros eram eram excluídos das ligas oficiais de basquete nos Estados Unidos da época.

E antes de se tornar célebre pelas exibições, os Globetrotters formavam um time competitivo que entre 1939 e 1945 participou do World Professional Basketball Tournament, torneio promovido até 1948 em Chicago, que reunia equipes da NBL, liga que daria origem a NBA e que foi a primeira a ter equipes profissionais de basquete nos Estados Unidos, e times independentes como os Globetrotters.

Em 1940, a equipe foi campeã do torneio desbancando o New York Rens, que defendia o título, nas quartas de final. A decisão foi diante do Chicago Bruins, derrotado por 31 a 29, com 12 pontos do MVP Sonny Boswell.

Trilha musical, telas de tv e cinema

Mulheres passaram a fazer parte do elenco há 40 anos. Harlem Globetrotters / Divulgação

A fama mundial veio com uma mistura única de habilidade, humor e performances e a equipe adotou a música “Sweet Georgia Brown”, que passou a ser a trilha de suas apresentações.

Com o sucesso nos EUA, os Harlem Globetrotters passaram a viajar o mundo e em 1950 fizeram sua primeira exibição no exterior, em Portugal. A primeira vez no Brasil foi em 1952. Até mesmo Vaticano foi palco de uma apresentação em 1963, com o Papa Paulo VI como um dos espectadores.

Outros Papas se encontraram com o time ao longo dos anos, assim como líderes mundiais. Em 2000, foram recepcionados por João Paulo II, que recebeu o título de Globetrotter honorário.

Em 1959, em meio à Guerra Fria, o time foi a Moscou e fez algumas partidas, sendo recebido pelo Secretário-Geral do Partido Comunista e primeiro-ministro da à época União Soviética, Nikita Khrushchev.

No início dos anos 1970, o enorme sucesso fez o time quebrar mais uma barreira e virar desenho animado do estúdio Hanna-Barbera, que, nove anos depois, lançou uma nova versão da série com o nome de "Os Super Globetrotters".

Mas anos antes as telas de cinema já haviam exibido o filme "The Harlem Globetrotters", em 1951. Nos anos 70, o time teve seu próprio programa de TV, The Harlem Globetrotters Popcorn Machine exibido pela rede CBS.

Duas décadas depois, o então vice-primeiro-ministro da China, Deng Xiaoping, foi o primeiro líder de seu país a visitar os EUA e fez questão de se encontrar com os Globetrotters, que fizeram uma exibição especial que foi transmitida para o território chinês e acompanhada por quase um bilhão de telespectadores.

E mesmo sendo uma equipe dos anos 1920, a popularidade jamais diminuiu e em 2006, foi lançado pela Nintendo, o videogame Harlem Globetrotters: World Tour.

Grandes nomes

Wilt Chamberlain jogou no time antes de atuar na NBA. Reprodução / Instagram/Harlem Globetrotters

Ao longo de quase 100 anos, os Globetrotters contaram com a presença de grandes nomes do basquete mundial.

O mais famoso deles é Wilt Chamberlain, que antes de competir na NBA, foi membro da equipe por uma temporada (1958-1959) e que teve a camisa número 13 aposentada em março de 2000.

A medalhista olímpica de ouro em Los Angeles-1984, Lynette Woodard, juntou-se ao time, tornando-se a primeira mulher a jogar em uma equipe masculina profissional em 1985. Ela seria uma das grandes estrelas da WNBA, criada em 1997.