Lenda do UFC, Randy Couture sofre acidente de carro e é hospitalizado nos Estados Unidos

Atleta é tido como um dos nomes mais populares do UFC e ajudou na popularização da organização no mundo.

Lenda do MMA e membro do Hall da Fama do UFC, o americano Randy Couture se acidentou de carro na terça-feira (8) em uma pista, em Kansas City, nos Estados Unidos, e foi hospitalizado. Ele estava em um treinamento para competir por uma equipe de corrida.