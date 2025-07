Leila agradece torcida do Palmeiras e rebate rivais: 'Vivem de glórias passadas'

No sábado, o Corinthians publicou a imagem de um porco, de terno verde, sendo deportado dos Estados Unidos. Na figura, o mosqueteiro, mascote do clube alvinegro, ainda segura as taças do Mundial de Clubes conquistadas pelo Corinthians em 2000 e 2012. "Mundial é para poucos!", escreveu na legenda da imagem. Pouco depois, o São Paulo provocou o conjunto alviverde com uma publicação no Instagram com a imagem do mascote Santo Paulo tirando uma selfie no Morumbi ensolarado com a legenda: "Bom dia só para quem é tricampeão mundial".