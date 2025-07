Lateral-esquerdo Álvaro Carreras deixa Benfica e assina com Real Madrid

Carreras, de 22 anos, que será apresentado na terça-feira no centro de treinamento do clube, jogou pela equipe 'madridista' nas categorias de base entre 2017 e 2020.

O maiorquino chegou ao Benfica vindo do Manchester United após ser eleito o melhor jogador sub-23 do clube inglês na temporada 2021-2022.

Esta é a quarta contratação do Real Madrid para a temporada 2025-2026, após as chegadas de Dean Huijsen e do inglês Trent Alexander-Arnold, que já estrearam na equipe durante a Copa do Mundo de Clubes, e do argentino Franco Mastantuono, que se juntará ao elenco ao completar 18 anos, no dia 14 de agosto.