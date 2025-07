Lateral-direito Marc Pubill assina com Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira (22) o acordo com o Almería para a transferência do lateral-direito Marc Pubill, que assinará um contrato nas próximas horas até 30 de junho de 2030, após os exames médicos de praxe.

Revelado nas categorias de base do Club Gimnàstic Manresa, o catalão de 22 anos jogou depois no time juvenil do Levante.