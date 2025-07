Lamborghini de Diogo Jota teve pneu furado, saiu da estrada e pegou fogo, dizem autoridades

Diogo Jota tinha 28 anos. JAVIER SORIANO / AFP

O mundo do futebol foi surpreendido nesta quinta-feira (3) com a notícia da morte de Diogo Jota. O jogador do Liverpool e da seleção portuguesa foi vítima de um acidente de carro, na Espanha.

A apuração das causas ainda está no início, mas as autoridades locais afirmam que um pneu furado da Lamborghini do jogador teria motivado o acidente. Também presente no carro, o irmão do atleta, André Silva, também morreu.

— As informações que temos até o momento são de que o carro, que era um Lamborghini, sofreu um acidente de trânsito e saiu da estrada devido a um estouro de pneu durante uma ultrapassagem — informou a Guardia Civil de Zamora, maior cidade das redondezas. — O carro pegou fogo e os dois ocupantes morreram.

Mais cedo, o perfil oficial do Conselho Provincial de Zamora já havia anunciado o acidente nas redes sociais. Segundo o órgão municipal, o incidente aconteceu no quilômetro 65 da rodovia A-52, no norte da Espanha, perto da fronteira com Portugal, no município de Palacios de Sanabria. Os bombeiros foram chamados para conter o fogo.

"Dois jovens morreram em um acidente na A-52 (Palacios de Sanabria). O Corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente interveio. O veículo pegou fogo e as chamas se espalharam pela vegetação. Eles tinham 28 e 26 anos de idade", publicou o Conselho Provincial de Zamora. O acidente aconteceu por volta de 0h30, pelo horário local.

Excesso de velocidade

O tradicional jornal espanhol El País afirmou que fontes da Guardia Civil teriam apontado um possível excesso de velocidade da Lamborghini de Diogo Jota. O veículo também afirmou que a rodovia é conhecida pelo "asfalto imperfeito", o que poderia ter causado o furo do pneu.

"Fontes da Guardia Civil apontam para um possível excesso de velocidade no veículo de alta cilindrada em que viajavam Diogo Jota e seu irmão, quando faziam uma ultrapassagem em um trecho da rodovia com velocidade máxima de 120 quilômetros por hora. Como consequência dessa alta velocidade em um asfalto imperfeito, um pneu traseiro estourou, o que causou a perda de controle do veículo e o carro acabou 'explodindo', segundo as mesmas fontes", escreveu o periódico espanhol.

O modelo do carro seria uma Lamborghini Huracán, com tração traseira. O veículo teria sido alugado por Jota e ficou totalmente destruído.

O jogador e seu irmão, que também era jogador de futebol, estavam na reta final de suas férias. Ambos se apresentariam aos seus clubes nos próximos dias para iniciarem a pré-temporada do calendário europeu. André Silva era atleta do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

