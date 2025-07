Keys perde para Laura Siegemund e é a 6ª do Top 10 a ser eliminada em Wimbledon

A tenista americana Madison Keys, oitava do ranking da WTA, foi eliminada em Wimbledon ao perder com parciais de 6-3 e 6-3 para a alemã Laura Siegemund, que aos 37 anos está tendo seu melhor desempenho na chave de simples do torneio inglês.

Keys foi a sexta integrante do Top 10 feminino a ser eliminada, após as derrotas nos dias anteriores de Coco Gauff (2ª), Jessica Pegula (3ª), Jasmine Paolini (5ª), Zheng Qinwen (6ª) e Paula Badosa (9ª).

A derrota de Keys significa que apenas a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, segue viva no All England Club, entre as seis primeiras colocadas do torneio feminino.