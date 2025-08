Katie Ledecky é campeã mundial pela sexta vez nos 1.500m de natação

A estrela estadunidense da natação Katie Ledecky se sagrou campeã do mundo nos 1500 metros estilo livre pela sexta vez na carreira , em prova disputada nesta terça-feira (29), em Singapura, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos .

Ledecky terminou a final com o tempo de 15min26seg44 , firmando a quinta melhor marca da história , depois de nadar abaixo do recorde mundial por dois terços da prova.

A prata ficou com a italiana Simona Quadarella, campeã do mundo no ano passado, em Doha, aproveitando a ausência de Ledecky, com o tempo de 15min31seg79, novo recorde da Europa.