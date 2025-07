Kaique Alves é sétimo na final dos 100 metros livre na Universíade

Kaique foi bronze no revezamento e nadou finais dos 100 e 200 metros livre. Lucas Rodrigues / CBDU/Divulgação

Integrante da equipe que conquistou a medalha de bronze no revezamento 4 x 100 metros livre, Kaique Alves terminou na sétima posição na final dos 100 metros livre dos Jogos Mundiais Universitários. As provas da modalidade são realizadas em Berlim, na Alemanha.

Kaique já havia sido quinto colocado nos 200 metros livre e tem tido um excelente desempenho na Universíade. Nesta segunda-feira (21), ele completou os 100 metros em 49seg03 e ficou a 0s69 do russo Aleksandr Shchegolev, que ganhou a medalha de bronze.

O estadunidense Matthew King garantiu ouro com 48seg01, superando o sul-africano Pieter Coetze, que fez 48seg12, para ficar com a prata.

Mais duas finais garantidas

A natação brasileira garantiu vaga em mais duas finais. Nos 50 metros peito, Henrique Borges Fonseca fez o oitavo tempo (27seg84) das eliminatórias e o sétimo das semifinais (27seg81) para garantir lugar na disputa por medalhas, na terça (22), às 15h53min (de Brasília).

Na mesma prova, Guilherme Camossato foi o 12º colocado das classificatórias, com 27seg91, e finalizou as semifinais em 10º, com 27seg84.

Finalistas dos 1.500 metros livre, João Pierre Campos e Thiago Ruffini caíram na água para as eliminatórias dos 800 metros livre.

Thiago Ruffini (E) e João Pierre Campos (D) nadaram as provas de 1500 e 800 metros livre. Lucas Rodrigues / CBDU/Divulgação

Thiago nadou a primeira bateria e fez 8min04seg34, ficando com o nono melhor tempo, a 0seg08 do italiano Davide Marchello, o oitavo.

João Pierre disputou a segunda eliminatória e fez 8min02seg65, a quinta melhor marca do dia, que lhe rendeu um lugar na final, na terça-feira, às 14h15 (de Brasília).

Pedro Henrique Buch para na semifinal

Na disputa dos 100 metros borboleta, Pedro Henrique Buch terminou as eliminatórias com o 15º tempo (52seg99) e foi para as semifinais, onde nadou em 53seg10 e acabou em 14º, não conseguindo uma vaga na final.

Já Gustavo Saldo fez 53seg70 e foi apenas o 20º colocado nas classificatórias.

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade, foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.

O Brasil está representado por uma delegação formada por estudantes-atletas de alto rendimento e profissionais técnicos que atuam em diferentes regiões do país. Ao todo, o Time UBrasil contará com representantes em 13 modalidades olímpicas e paralímpicas.