Juventus de Teutônia apresenta quatro reforços para a Superliga feminina C de vôlei

Os novos reforços do time gaúcho. Juventus Voleibol / Divulgação

A Juventus Voleibol, de Teutônia, anunciou a chegada de quatro reforços para a disputa da Superliga feminina C 2025. A competição ocorrerá de 2 a 7 de agosto, no Centro de Esporte e Lazer Ney Braga, em São José dos Pinhais, no Paraná, e reunirá 12 equipes, divididas em três grupos.

O time gaúcho comandado por Pablo Dias contará com a ponteira Bruna Oliveira, que na temporada passada estava no Foz do Iguaçu (PR) e a levantadora Rafa Oliveira, que em 2024, que atuou em Israel.

Além de Bruna e Rafa, duas atletas das categorias de base do Minas Tênis Clube defenderão o time gaúcho. A central Laura, de apenas 17 anos e eleita melhor jogadora da posição no Brasileiro de Seleções sub-18 em 2023 e 2025, e a oposta Lavinya, que após a Superliga C viajará para o Canadá, onde irá conciliar os estudos com a continuidade da carreira no voleibol.

A estreia da Juventus acontecerá no dia 3, contra o Copobras Vôlei, de São Ludgero (SC). Veja aqui a tabela de toda a Superliga C.

Confira os grupos da Superliga C:

Grupo A

São José dos Pinhais (PR)

Pato Vôlei, de Pato Branco (PR)

Napoli Caçador (SC)

ACEL Chopinzinho (PR)

Grupo B

Vôlei Mampituba (SC)

Irati Vôlei (PR)

Be8/UPF, de Passo Fundo (RS)

Foz do Iguaçu (PR)

Grupo C

Castro Vôlei (PR)

Juventus Voleibol (RS)

Copobras Vôlei, de São Ludgero (SC)

Associação Educacional e Assistencial Martin Luther "Asseamal", de Marechal Cândido Rondon (PR)