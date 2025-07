Justiça condena ex-goleiro por desvio milionário no Sindicato dos Atletas

A Justiça condenou à prisão o ex-presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais Jorge Ivo Amaral da Silva pelo crime de apropriação indébita . Em decisão na última semana, ele foi considerado culpado por desviar dinheiro da entidade entre os anos de 2015 e 2020. Além de cumprir a punição em regime semiaberto, terá de devolver cerca de R$ 5,1 milhões. Cabe recurso da decisão.

A investigação batizada de Sindicasta, conduzida pelo Ministério Público Estadual, apurou que Ivo teria desviado mais de R$ 8 milhões . O dinheiro deveria ser repassado aos jogadores de futebol profissional pelo "direito de arena", que têm origem no pagamento feito aos clubes pelas emissoras de TV pela transmissão dos campeonatos.

Foram mais de 500 transferências bancárias de até R$ 70 mil repassadas à empresa do ex-presidente. Outra parte, equivalente a R$ 2,3 milhões, teria sido transferida para um Sindicato de Atletas Profissionais de Porto Alegre, presidido por Jorge Ivo Amaral da Silva, que pagava um salário a si próprio . Essa entidade não tinha qualquer funcionário nem apresentava atividades econômicas a não ser os próprios repasses e pagamentos ao antigo presidente.

Ivo foi goleiro do Grêmio nos anos 1970 e 1980. Fora do futebol, também atuou como auditor do STJD e era integrante da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol Fenapaf. Em 2022, o MP pediu que ele fosse afastado de qualquer atividade ligada a sindicatos e ao esporte, o que não foi aceito.