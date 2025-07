Jürgen Klopp está "devastado" pela morte de Diogo Jota

O treinador alemão Jürgen Klopp , que dirigiu Diogo Jota durante seus anos no Liverpool, declarou estar "devastado" após a morte do português de 28 anos em um acidente de trânsito , nesta quinta-feira (3).

O alemão, que esteve no comando do Liverpool entre 2015 e 2024, contratou o português para os Reds em setembro de 2020.

Klopp acompanhou a mensagem com três fotos ao lado de Diogo Jota. Em uma delas aparece abraçando o jogador, em outra tocam os punhos, e na última os dois apertam as mãos.

"Todas as minhas orações, pensamentos e força para Rute (a esposa de Diogo Jota, com quem ele se casou no final de junho), para as crianças, para a família, os amigos e todos aqueles que o amavam. Descanse em paz", concluiu.