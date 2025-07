Junior Firpo retorna ao Betis após seis anos

O Betis anunciou nesta quinta-feira (17) que o lateral hispano-dominicano Junior Firpo assinou com o clube andaluz até junho de 2028, retornando assim ao time que o revelou antes de se transferir para o Barcelona e depois para o Leeds United.

"Bem-vindo, Junior Firpo", diz a mensagem de abertura do vídeo divulgado pelo Betis em suas redes sociais, informando a chegada do jogador da seleção dominicana, que fará 29 anos em agosto.

Esta é a quarta contratação do Betis para a próxima temporada, após as chegadas de Álvaro Valles, Rodrigo Riquelme e a contratação do brasileiro Natan.