Juliana Campos supera recorde pessoal no salto com vara e quebra jejum de nove anos para o Brasil

Juliana faz ótima temporada. Gustavo Alves / Divulgação/CBT

A brasileira Juliana Campos conquistou neste domingo (6), a medalha de prata do Fly Athens, evento disputado em Atenas, na Grécia, e que faz parte do Continental Tour de Atletismo. A atleta do Praia Clube obteve a marca de 4m68 cm, que é o melhor resultado de sua carreira.

Seu recorde pessoal era de 4m66cm, conquistado duas semanas atrás, em uma prova em Ostrava, na República Tcheca.

O resultado deste domingo é o 14º melhor do ano. A líder do ranking é a estadunidense Amanda Moll, com 4m91cm.

A primeira colocada foi a britânica Molly Candery, com 4m80cm (recorde da competição). A belga Elien Vekemans (4m63cm) foi a terceira colocada.

Resultado histórico

O resultado obtido por Juliana, neste domingo, é histórico. Desde a campeã mundial Fabiana Murer, recordista sul-americana do salto com vara (4m87cm), que parou de competir após a Olimpíada do Rio 2016, uma brasileira não atingia ou superava esta marca.

— Estou muito feliz por bater meu recorde pessoal já três vezes esse ano. Estou bem fisicamente, recuperada da lesão que me atrapalhou. Descobri uma fratura no pé depois da Olimpíada e demorou para eu me recuperar. Ficamos em dúvida se fazia a temporada indoor, decidimos não fazer, mas fiquei ansiosa se seria suficiente só a temporada outdoor para me qualificar para o Mundial de Tóquio. Vejo que foi a melhor decisão, consegui me preparar bem e funcionou. Muito feliz de ter tomado as decisões certas e alcançado marcas que até hoje só a Fabiana conseguiu alcançar no Brasil — disse Juliana.

Cenário icônico

O Fly Athens é uma competição de rua e que tem como cenário o Estádio Panathinaiko, que recebeu a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896.