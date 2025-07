Judoca brasileira perde disputa de bronze na Universíade

Nesta quinta-feira (24), a atleta do Vasco/Umbra (RJ) disputou a medalha de bronze, contra a portuguesa Taís de Pina , mas acabou perdendo por desclassificação, ao sofrer sua terceira punição , com três minutos e 25 segundos de luta.

Luana estreou nas oitavas de final e venceu a croata Karla Kulic , por yuko. Nas quartas de final, a brasileira perdeu por acúmulo de punições (3 a 2) para a francesa Théophila Sarbpes-Takam e foi para a repescagem, onde derrotou Myrzaiym Duishonbekova , do Quirguistão , com um ippon, o que lhe deu o direito de brigar pelo pódio.

Demais brasileiros

Guilherme Castro de Oliveira foi até a repescagem do peso leve (até 73 kg) masculino. O judoca do Clube Paineiras do Morumby (SP) venceu suas duas primeiras lutas, contra o estadunidense Aaron Alexander Junior e Nurmukhammed Bakirdinov, do Quirguistão. Nos dois confrontos o paulista obteve um waza-ari.