Jogos na Champions League entre PSG e Chelsea mostram equilíbrio no confronto; relembre

A final do Mundial de Clubes terá frente a frente dois clubes que começaram a ganhar relevância no futebol apenas no início da década de 2000. A partir do investimento de bilionários, Chelsea e PSG tiveram seus primeiros confrontos na Champions League e iniciaram uma rivalidade equilibrada.

São oito jogos entre as equipes na história, com três triunfos dos franceses, dois dos ingleses e três empates. Neste domingo (13), às 16h, valendo o título de melhor time do mundo, a distância entre os clubes pode passar por uma mudança.

Os primeiros confrontos

Os primeiros jogos entre PSG e Chelsea ocorreram em 2004. Um ano antes, o clube inglês foi comprado pelo magnata do petróleo Roman Abramovich. Essa injeção de dinheiro já colocava os Blues como um forte time, enquanto os parisienses ainda se contentavam com um time modesto.

No mesmo grupo da edição 2004/2005 da Champions League, o Chelsea venceu o primeiro jogo, em Paris, por 3 a 0, com dois gols de Didier Drogba e um de John Terry. Os dois na época ainda estavam longe de serem ídolos.

A segunda partida foi em Londres e terminou sem gols. O Chelsea liderou o grupo, enquanto o PSG amargou a última posição, sendo eliminado.

Sequência de embates

Foram 10 anos até as equipes se encontrarem novamente em campo. Dessa vez, os dois clubes se encontravam em patamares financeiros parecidos. Os ingleses venceram títulos relevantes, fazendo valer o investimento.

Em 2011, um investimento do Catar comprou o PSG, que começou a ter mais poder no mercado de transferências. Na edição 2013/2014 da Champions League, as equipes voltaram a se encontrar, desta vez nas quartas de final.

Na ida, em Paris, vitória dos mandantes por 3 a 1, com gols de Lavezzi, Pastore e David Luiz, contra. O gol do Chelsea foi marcado por Hazard, e foi muito importante. Na partida de volta, em Londres, os Blues venceram por 2 a 0, com Schurrle e Demba Ba, e avançaram por conta do gol fora de casa — que era válido na época.

Até aquele momento, o Chelsea tinha a vantagem nos confrontos. No entanto, nas duas edições seguintes da Champions League, os clubes voltaram a se enfrentar nas oitavas de final, e em ambas o PSG se classificou.

Em 2015, após dois empates em 1 a 1 no tempo normal, os franceses passaram de fase por conta do gol fora na prorrogação — que é outra regra extinta da competição. Hazard marcou primeiro no tempo extra, mas o PSG igualou com Thiago Silva.

Já em 2016, os franceses venceram os dois duelos e avançaram com mais tranquilidade. 2 a 1 em Paris, com Ibrahimovic e Cavani para o PSG, e Obi Mikel para o Chelsea.

Em Londres, Rabiot abriu o placar para o clube francês, Diego Costa, ex-Grêmio, empatou. Porém, Ibrahimovic garantiu a vaga para as quartas de final.