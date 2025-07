Jogo do Fluminense hoje: horário e onde assistir às quartas de final do Mundial

Fluminense volta a campo nesta sexta-feira. Paul ELLIS / AFP

Fluminense e Al Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 16h, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, no Camping World Stadium, em Orlando.

O Tricolor Carioca se classificou após vencer a Inter de Milão por 2 a 0, nas oitavas de final. Já o Al Hilal bateu o Manchester City por 4 a 3, na prorrogação.

O vencedor do confronto terá pela frente o ganhador da partida entre Palmeiras e Chelsea, nas semifinais. Sendo assim, é possível ter um confronto brasileiro na próxima fase.

Prováveis escalações de Fluminense x Al Hilal

Fluminense

Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli, Hercules; Arias, Nonato, Canobbio; Cano Técnico: Renato Portaluppi.

Al Hilal

Bounou; João Cancelo, Al-Harbi, Koulibaly e Renan Lodi; Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Milinković-Savić, Kanno e Malcom; Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Arbitragem para Fluminense x Al Hilal

Danny Makkelie, auxiliado por Hessel Steegstra e Jan de Vries (trio holandês). VAR: ainda não divulgado.

Como chegam as equipes?

Fluminense

Depois de terminar a fase de grupos com a segunda colocação do Grupo F, o Fluminense eliminou a Inter de Milão nas oitavas de final após vencer por 2 a 0, com gols de Cano e Hércules.

O principal destaque do time na competição é o meia Jhon Arias. Com um gol e uma assistência em quatro jogos, o jogador foi eleito o melhor em campo em três partidas do torneio.

Além dele, o goleiro Fábio tem sido fundamental para manter o bom desempenho defensivo, já que o Tricolor só foi vazado em um jogo da competição.

Até aqui, a equipe soma duas vitórias e dois empates.

Al Hilal

Também invicto no Mundial, com duas vitórias e dois empates, o Al Hilal se classificou para as oitavas de final após terminar com a vice-liderança do Grupo H.

Nas oitavas de final, eliminou um dos favoritos ao título, o Manchester City, ao vencer o duelo por 4 a 3, na prorrogação.

O goleiro Bounou tem sido um dos jogadores de maior destaque do clube saudita. Da mesma forma, os brasileiros Marcos Leonardo e Malcom foram bem diante do City e podem ser incômodos para a defesa do Fluminense.

Onde assistir a Fluminense x Al Hilal