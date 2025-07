Jogadores que disputaram o Mundial de Clubes e podem ser negociados na janela de transferências

Rodrygo pode deixar o Real Madrid na janela. Pierre-Philippe MARCOU / AFP

O Mundial de Clubes termina neste domingo (13), com a final entre PSG e Chelsea, às 16h. O torneio foi realizado pela primeira vez e foi um bom palco para jogadores brilharem, o que pode resultar em ofertas para mudança de time nos próximos dias.

Zero Hora elencou sete atletas que disputaram a Copa do Mundo de Clubes e que devem ser alvos na janela de transferências, que está aberta desde o dia 1º de julho e fecha no dia 1º de setembro de 2025.

Rodrygo - Real Madrid

A permanência do brasileiro no Real Madrid já era incerta antes do torneio começar. Após o clube espanhol ser eliminado na semifinal, Rodrygo tem boas chances de ser vendido, visto que foi pouco utilizado por Xabi Alonso.

Foram apenas três jogos disputados, apenas um como titular, totalizando 101 minutos jogados. O Arsenal demonstra interesse no brasileiro e pode ser o destino dele na próxima temporada.

Richard Ríos - Palmeiras

Richard Ríos se destacou pelo Palmeiras. LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A campanha do Palmeiras no Mundial teve Richard Ríos como um dos protagonistas. O volante colombiano teve jogos de alto nível. O interesse de clubes da Europa, que já era grande, tornou-se ainda maior após o torneio.

Titular da seleção colombiana e uma das peças-chave do Palmeiras de Abel Ferreira, Ríos pode render um bom dinheiro ao clube, que o contratou por um valor pequeno do Guarani.

Arias - Fluminense

Já foi noticiado de que o Wolverhampton fará uma proposta por Arias. O colombiano foi um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes, sendo importante na campanha histórica do Fluminense, que chegou na semifinal.

Arias já demonstrou interesse em jogar na Europa e o futebol inglês deve ser seu destino.

John - Botafogo

O Mundial do goleiro John, do Botafogo e ex-Inter, foi de alto nível. Ele fez bons jogos e atraiu a atenção de clubes europeus. O Manchester United poderia ser destino de John, segundo o The Athletic, que destacou diversas qualidades, sendo a principal a capacidade de distribuir a bola com os pés.

António Silva - Benfica

O zagueiro de 21 anos foi um dos destaques do Benfica na competição. António Silva já vem sendo acompanhado por gigantes da Europa desde os 18 anos e sua saída está próxima.

O português se destaca como um bom marcador e vence muitos duelos pelo chão. O futebol saudita já tentou contratá-lo, porém, o zagueiro não aceitou a oferta.

Nelson Deossa - Monterrey

Nelson Deossa foi destaque do Monterrey no Mundial. JUAN MABROMATA / AFP

O colombiano de 25 anos foi um dos destaques do Monterrey no torneio. Um meio-campista veloz, intenso e de boa finalização. Essas são as principais características de Deossa, que pode se tornar alvo do futebol brasileiro e até mesmo de clubes europeus.

Lucas Ribeiro - Mamelodi Sundowns