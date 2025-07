Jogadores e treinador do Liverpool vão juntos ao velório de Diogo Jota

Diogo Jota morreu junto com seu irmão, André Silva, em acidente de carro na Espanha, na quinta (3).

Técnico do Liverpool, Arne Slot bem disse que Diogo Jota, morto em acidente de carro na quinta-feira (3), era visto pelo grupo como um "ente querido". Como prova disso, o comandante e o elenco do time inglês foram juntos ao velório do atacante, em Portugal, nesta sexta (4).