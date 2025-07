Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morre em acidente de carro na Espanha

Diogo Jota era jogador do Liverpool, onde disputou 182 partidas e marcou 65 gols. PAUL ELLIS / AFP

Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu nesta quinta-feira (3), aos 28 anos, em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha.

O atleta viajava com o irmão, André Silva, que também morreu na colisão. O jovem de 25 anos, que também era jogador, atuava no português Penafiel.

Ainda conforme a publicação, o acidente aconteceu no quilômetro 65 da rodovia A-52, próximo ao município de Palácios de Sanabria.

O corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente atendeu a ocorrência. Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), autoridades informaram que o veículo em que os dois trafegavam pegou fogo, e que as chamas se espalharam para a vegetação.

Pneu furado teria motivado acidente

A apuração das causas ainda está no início, mas as autoridades locais afirmam que um pneu furado da Lamborghini do jogador teria motivado o acidente. Também presente no carro, o irmão do atleta, André Silva, também morreu.

Quem era Diogo Jota?

O atleta de 28 anos chegou ao Liverpool em 2020, após atuar no Wolverhampton. Nos Reds, disputou 182 partidas e marcou 65 gols. Pelo clube, foi campeão da Premier League, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga. Ele ainda teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid.

Ele é um garoto de Portugal, melhor do que o Figo, você sabe. Oh, o nome dele é Diogo MÚSICA DA TORCIDA DO LIVERPOOL FEITA PARA JOTA COM O TEMA DE "BAD MOON RISING", SUCESSO DA BANDA CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

O jogador, que começou a carreira no Paços de Ferreira, também soma passagens pelo Porto. Pela seleção portuguesa, conquistou a liga das Nações no mês passado, atuando ao lado de Cristiano Ronaldo.

CR7 foi um dos atletas que lamentou a morte em suas redes sociais. "Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado", escreveu.

Jogador havia se casado em junho

Diogo havia se casado com Rute Cardoso no dia 22 de junho. Juntos, eles têm três filhos. Nas redes sociais do jogador, é possível ver imagens da celebração.

Nas primeiras publicações da conta do Instagram do atleta, há muitas pessoas se manifestando e lamentando o ocorrido.

Clubes e federação portuguesa se manifestam

O Liverpool, clube que Diogo defendia, fez uma publicação no Instagram lamentando o ocorrido e prestando apoio aos familiares dos jogadores:

"O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e solicita que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável", diz um trecho da publicação.





Em nota publicada nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol afirmou que seguirá honrando o legado dos atletas:

"Perdemos dois campeões. A partida de Diogo e André Silva representa perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos para, diariamente, honrar seu legado".

O Porto também se manifestou:

"É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz", diz a publicação no X.