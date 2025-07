Jogador do Boca Juniors celebra título com bandeira LGBT+: É uma mensagem de superação"

Vega subiu na tabela e exibiu bandeira do orgulho LGBTQIAPN+.

Sebastian Vega comemorou o título da Liga Argentina com um gesto emocionante e inspirador: subiu na tabela e exibiu a bandeira do orgulho LGBTQIAPN+.

O gesto ocorreu no domingo (21), após o seu time, o Boca Juniors, vencer o Instituto Central Córdoba por 78 a 77 na decisão. Seu ato foi aplaudido e celebrado pelos xeneizes, que lotaram a La Bombonerita na final.

Combate ao preconceito

Posso ser gay e continuar jogando basquete com o mesmo compromisso que tive desde quando fiz minha estreia na Liga. Também gostaria que isso possa ajudar outras pessoas que possam estar em uma situação parecida

Pivô do Boca Juniors campeão argentino de basquete

Na época, Vega atuava pelo Gimnasia de Comodoro e afirmou ter feito isso para combater o que chamou de “estigma machista no esporte” .

Acolhimento e compreensão

Na comemoração do título no último domingo (20) Vega ressaltou a importância de ter sido acolhido por seus colegas de time e como isso foi importante para ele se sentir confortável em quadra.

É uma mensagem de superação de que cada um pode ser o que deseja. Meus companheiros sempre me deixaram ser quem eu era. Isso fez eu me sentir confortável em quadra

Após a comemoração de Vega, o perfil oficial da Liga Nacional de basquete da Argentina exaltou o gesto do jogador em uma postagem com a foto da cena emblemática do jogador sobre a tabela segurando a bandeira LGBT+ e escreveu: