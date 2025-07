Jogaço, mão e expulsão: "defesa" de Suárez em Uruguai e Gana pela Copa do Mundo completa 15 anos

Suárez tirou com a mão a chance de Gana vencer. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O confronto entre Uruguai e Gana, pela Copa do Mundo de 2010, completa 15 anos nesta quarta-feira (2). Além da classificação uruguaia às semifinais, o duelo também ficou marcado pela mão de Suárez no Mundial da África do Sul.

Gana saiu em vantagem, com Sulley Muntari abrindo o placar, nos acréscimos do primeiro tempo. Enquanto o Uruguai respondeu em falta cobrada por Forlán, aos 10 do segundo tempo.

Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, a decisão da vaga foi para a prorrogação. Foi aí que aconteceu o grande lance do confronto: no último minuto, após bate e rebate na área, Luis Suárez tirou com a mão a finalização de Dominic Adiyah, já em cima da linha.

Por conta disso, o atacante foi expulso e a arbitragem assinalou pênalti para Gana. Asamoah Gyan cobrou e mandou no travessão, o que levou a partida às penalidades máximas.

Foi então que o Uruguai venceu as cobranças por 4 a 2, com Sebastián "Loco" Abreu fechando os pênaltis com direito a cavadinha. Forlán, Victorino e Scotti converteram as outras três tentativas.

— Fiz a defesa do campeonato. Às vezes, eu jogo como goleiro no treinamento. Valeu a pena — brincou Suárez, depois daquele momento.

Seria a primeira vez da África nas semis

Aquela eliminação findou o sonho de Gana, de se tornar o primeiro país africano a chegar às semifinais da Copa do Mundo.

— Na mesma situação, os jogadores de Gana não teriam usado a mão de jeito nenhum. Num caso desses, não teríamos dúvida de afastar a bola de cabeça — afirmou o zagueiro John Pantsil, de Gana, na época.