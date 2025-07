Jobe Bellingham cumpre suspensão e fica fora de duelo contra irmão famoso no Mundial de Clubes

Jobe Bellingham vai ser o grande desfalque do Borussia Dortmund nas quartas de final do Mundial de Clubes, no duelo com o Real Madrid, no próximo sábado. O motivo da ausência foi o segundo cartão amarelo recebido diante do Monterrey. A baixa no time alemão, porém, chama atenção por um outro motivo: por conta da punição, o encontro contra o irmão famoso Jude Bellingham não vai acontecer.