João Pedro Silva é bronze no salto triplo da Universíade

João Pedro Silva conquistou a primeira medalha do atletismo.

O brasileiro João Pedro Silva de Azevedo conquistou a medalha de bronze do salto triplo dos Jogos Mundiais Universitários.

Nesta sábado (26), no Lohrheidestadion, em Bochum, na Alemanha, ele saltou 16m35cm em sua segunda tentativa, estabeleceu seu recorde pessoal, e garantiu a única medalha do atletismo brasileiro na Universíade.

O pódio de João representou a 11ª medalha do Brasil nos Jogos , a sétima de bronze.

Atleta do Instituto Ideal Brasil (RJ), João Pedro havia terminado as eliminatórias em segundo lugar (16m28cm), superado pelo ucraniano Vladyslav Shepeliev, que fez 16m45cm e liderou a etapa. Na final, o europeu finalizou apenas em quinto, com 16m21cm.