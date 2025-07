João Fonseca x Nicolas Jarry hoje: horário e onde assistir ao jogo pelo torneio de Wimbledon

João Fonseca disputará sua terceira partida em Wimbledon nesta sexta-feira (4), por volta das 11h20min. Zero Hora acompanha a partida em tempo real .

O confronto contra chileno Nicolas Jarry será o terceiro da quadra 2, depois do jogo que começou às 9h30min (horário de Brasília) entre Laura Siegemund e Madison Keys.

O carioca de 18 anos entra no Grand Slam como 54 do mundo e o seu adversário é o 143º. Os dois nunca se enfrentaram no circuito profissional.