Em batalha de mais de 3h, João Fonseca vence norte-americano e iguala melhor desempenho em Grand Slam

João Fonseca repete campanha de Roland Garros ao chegar na terceira fase do torneio britânico.

Local de inúmeros contos de fadas na história, Londres vive mais um na disputa de Wimbledon. A história de João Fonseca nas quadras do All English Club ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (2).

O brasileiro fez 3 sets a 1 (6/4, 5/7, 6/2 e 6/4) no norte-americano Jenson Brooksby e avançou para a terceira rodada do terceiro Grand Slam da temporada. A partida teve 3h13min de duração.

Como foi o jogo

Primeiro set

Depois de uma longa espera em virtude da chuva que caiu em Londres mais cedo, João e Brooksby foram à quadra 12 com mais de 2h de atraso. Aos poucos, os dois foram entrando mais no jogo.

A única quebra do set foi no quinto, quando o brasileiro prevaleceu nos pontos e roubou o game do norte-americano. João quase cedeu o seu serviço na sequência, mas reverteu um 15/40 e confirmou o saque. O carioca fechou a parcial em 6/4.