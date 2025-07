"João Fonseca vai ganhar um Grand Slam um dia", afirma vencedor de Wimbledon em 2001

Campeão do torneio londrino em 2001, ex-número 2 do ranking da ATP e treinador de Djokovic entre 2019 e 2024, Goran Ivanišević disse que João tem um grande futuro nas quadras.

Depois da eliminação em Londres, João já se prepara para o US Open, o último Grand Slam da temporada. Antes de pousar em solo norte-americano, o brasileiro irá jogar o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, a partir do dia 28 de julho.

Ainda que tenha sido derrotado na terceira rodada no All English Club, o carioca deve figurar pela primeira vez no top 50 da ATP na próxima atualização do ranking — na outra segunda-feira (14).